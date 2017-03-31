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18:38 (мск), источник: Крым Press

На набережной Ялты должны работать только современные аттракционы

Аттракционы, расположенные на набережной Ялты, морально устарели и портят внешний вид главной пешеходной улицы города. Об этом заявил заместитель главы ялтинской администрации Иван Паюк.

— Сейчас, по поручению главы администрации города Ялты Андрея Ростенко, эта часть набережной приводится в порядок. В дальнейшем, мы не исключаем, что здесь будут располагаться аттракционы. Но это должны быть современные, эстетически привлекательные объекты, которые станут украшением Ялты, — подчеркнул И. Паюк.

В свою очередь, внештатный советник главы администрации Анри Канунов уточнил, что данная территория должна стать своеобразной «изюминкой», одним из самых красивых мест города.

— Существующие аттракционы морально устарели. Поэтому мы хотели бы продумать совместный проект их замены на более современные, качественно новые и красивые объекты для отдыха и развлечений, — обратился к собственникам объектов А. Канунов.

Предприниматели пообещали в ближайшее время предоставить свою концепцию расположения аттракционов, их количество и виды.

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