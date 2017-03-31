События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 25 по 31 марта 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 25 по 31 марта 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
25 марта. Экологическая акция «Час Земли-2017», которая на международном уровне проводится в десятый раз, стала самой массовой в истории — к ней присоединились более 184 стран мира.
25 марта. В столице Румынии Бухаресте прошли демонстрации в поддержку единства Европейского Союза.
26 марта. Во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции. В ряде случаев они закончились массовыми задержания демонстрантов.
26 марта. В калифорнийском
27 марта. Специально обученная борзая по кличке Атила участвует в терапии пациентов в медицинском центре Бенито Мэнни в Элизондо на севере Испании. Собака помогает людям, страдающим психическими заболеваниями.
27 марта.
28 марта. В Иерусалиме тысячи ультраортодоксов протестуют против призыва в армию. В митинге приняли участие свыше 10 тысяч человек.
28 марта. В Москве вручили премию «Ника». Одним из лауреатов 2017 года стал режиссер Александр Сокуров, получивший премию имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство». Выйдя на сцену, Сокуров произнес речь о необходимости диалога властей с молодежью.
29 марта. Президент России Владимир Путин и
29 марта.
30 марта. На
30 марта. Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Во время церемонии был представлен бронзовый бюст спортсмена, который впоследствии высмеяли в социальных сетях.
31 марта. Американская компания SpaceX впервые в истории повторно запустила в космос ступень ракеты Falcon 9.
31 марта. ФБР обнародовало ранее не публиковавшиеся снимки, на которых запечатлен Пентагон после атаки террористов 11 сентября 2001 года.