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18:33 (мск)

События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 25 по 31 марта 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

25 марта. Экологическая акция «Час Земли-2017», которая на международном уровне проводится в десятый раз, стала самой массовой в истории — к ней присоединились более 184 стран мира.

Источник: РИА "Новости"

25 марта. В столице Румынии Бухаресте прошли демонстрации в поддержку единства Европейского Союза.

Источник: Reuters

26 марта. Во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции. В ряде случаев они закончились массовыми задержания демонстрантов.

Источник: AP 2017

26 марта. В калифорнийском Хантингтон-Бич произошли столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа.

Источник: Reuters

27 марта. Специально обученная борзая по кличке Атила участвует в терапии пациентов в медицинском центре Бенито Мэнни в Элизондо на севере Испании. Собака помогает людям, страдающим психическими заболеваниями.

Источник: Reuters

27 марта. Врач-ортопед Деррик Кампана из Вирджинии делает протезы, которые помогают животным снова ходить. Таким образом, они получают второй шанс на жизнь.

Источник: Reuters

28 марта. В Иерусалиме тысячи ультраортодоксов протестуют против призыва в армию. В митинге приняли участие свыше 10 тысяч человек.

Источник: Reuters

28 марта. В Москве вручили премию «Ника». Одним из лауреатов 2017 года стал режиссер Александр Сокуров, получивший премию имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство». Выйдя на сцену, Сокуров произнес речь о необходимости диалога властей с молодежью.

Источник: РИА "Новости"

29 марта. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, чтобы оценить результаты «генеральной уборки» Арктики.

Источник: AP 2017

29 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС. Мэй назвала запуск Brexit историческим моментом, у которого нет пути назад.

Источник: Reuters

30 марта. На северо-восточное побережье Австралии обрушился тропический циклон «Дебби». Стихию признали самой мощной из бушевавших в стране за последние шесть лет.

Источник: AFP 2017

30 марта. Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Во время церемонии был представлен бронзовый бюст спортсмена, который впоследствии высмеяли в социальных сетях.

Источник: AFP 2017

31 марта. Американская компания SpaceX впервые в истории повторно запустила в космос ступень ракеты Falcon 9.

Источник: SpaceX

31 марта. ФБР обнародовало ранее не публиковавшиеся снимки, на которых запечатлен Пентагон после атаки террористов 11 сентября 2001 года.

Источник: Официальный сайт ФБР
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