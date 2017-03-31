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18:07 (мск), источник: РИА Новости

Первым «пилотом» нового космического корабля «Федерация» станет робот Fedor

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Робот Fedor первым выведет на орбиту новый российский космический корабль «Федерация», заявил журналистам генконструктор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

Источник: РИА "Новости"
Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, что первым пилотом будет робот Fedor
Евгений Микрин
Генконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам

О планируемой отправке робота Fedor на орбиту ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику. По его словам, «эта штука может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи».

Робот Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) создан НПО «Андроидная техника» и российским Фондом перспективных исследований. Как отмечали разработчики, андроид способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости управление им может перехватить оператор.

Справка
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Комментарии
2
Сергей Зауглов
Видно, ни один живой человек не согласился полететь! А то неизвестно, что там ещё за корабль построили в условиях нашей тотальной коррупции и как он полетит!
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Валерий Рюмин
Робот не должен иметь интеллекта, иначе он РАБ!
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