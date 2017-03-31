Первым «пилотом» нового космического корабля «Федерация» станет робот Fedor

Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, что первым пилотом будет робот Fedor

Евгений Микрин Генконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам