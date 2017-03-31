Первым «пилотом» нового космического корабля «Федерация» станет робот Fedor

Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, что первым пилотом будет робот Fedor
Евгений МикринГенконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам
О планируемой отправке робота Fedor на орбиту ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику. По его словам, «эта штука может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи».
Робот Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) создан НПО «Андроидная техника» и российским Фондом перспективных исследований. Как отмечали разработчики, андроид способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости управление им может перехватить оператор.