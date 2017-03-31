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18:06 (мск), источник: Городской репортер

Победительница забега невест в Ростове преодолела 800 метров меньше чем за пять минут

В Ростове прошел первый забег невест с участием 21 девушки, сообщает группа «ДонЭкспоцентра» в соцсети «ВКонтакте».

«800 метров от перекрестка Ленина-Нагибина до сцены “ДонЭкспоцентра” участница под номером 12 Марина Комлык пробежала за четыре минуты и сорок секунд. Вот такой своеобразный рекорд», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что победительнице вручили сертификаты на свадебное платья, макияж, фотосессию, а также на первое занятие в школе правильного бега «I love running».

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