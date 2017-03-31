В Китае нашли руины города 2000-летней давности

Руины были обнаружены во время полевой экспедиции, проведенной научными сотрудниками Синьцзянского института древних памятников и археологии. По итогам исследования тростника и веток, использованных в качестве строительных материалов, специалисты пришли к выводу, что город был сооружен примерно во II—III вв. еке нашей эры.

Как рассказал младший научный сотрудник института Ху Синцзюнь, до нашего времени сохранились лишь юго-западная и северо-восточная части городской стены, имевшей ширину 2,2−2,7 м и максимальную высоту 2,5 м. По его мнению, древний городок был круглой формы с диаметром 300 м.

В захоронениях, расположенных неподалеку от городка, ученые обнаружили множество погребальных предметов, включая деревянные тарелки, медные зеркала, гребенки и текстиль.