В Китае нашли руины города 2000-летней давности
31 марта, Урумчи /БЕЛТА — Жэньминь Жибао/. Группа китайских археологов нашла руины древнего городка в районе высохшего соленого озера Лобнор в
31 марта, Урумчи /БЕЛТА — Жэньминь Жибао/. Группа китайских археологов нашла руины древнего городка в районе высохшего соленого озера Лобнор в
Руины были обнаружены во время полевой экспедиции, проведенной научными сотрудниками Синьцзянского института древних памятников и археологии. По итогам исследования тростника и веток, использованных в качестве строительных материалов, специалисты пришли к выводу, что город был сооружен примерно во
Как рассказал младший научный сотрудник института Ху Синцзюнь, до нашего времени сохранились лишь
В захоронениях, расположенных неподалеку от городка, ученые обнаружили множество погребальных предметов, включая деревянные тарелки, медные зеркала, гребенки и текстиль.