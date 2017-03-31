К 2022 году в Прикамье благоустроят 5,5 тысяч дворов

Первое заседание межведомственной комиссии по формирование комфортной городской среды на территории Прикамья провёл 31 марта врио губернатора Максим Решетников. Он сообщил, что из всех уровней бюджета на эти цели выделяют 820 млн рублей. К работе активно подключились муниципалитеты. Сейчас они ведут обсуждения программ благоустройства своих территорий. Краевое министерство строительства и ЖКХ планирует до 15 апреля подписать со всеми муниципалитетами соглашения о финансировании этих программ.

В проекте участвуют 47 поселений из 38 муниципальных образований края. Только в 2017 году планируется благоустроить свыше 800 дворов и 60 общественных зон. В 2018—2022 годах перечень территорий намечено расширить. Тогда в проекте смогут участвовать муниципальные образования с численностью населения более тысячи человек. По предварительным расчетам, количество благоустроенных дворов достигнет 5,5 тысяч.