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18:02 (мск), источник: Новый Калининград

Во время учений в «Плазе» разбили дверь

Во время антитеррористических учений в Калининграде разбили дверь, ведущую в бизнес-центр «Плаза», передаёт корреспондент «Нового Калининграда. Ru» с места событий.

Источник: Новый Калининград

По его словам, представители силовых ведомств покинули территорию вокруг торгового центра, оцепление снято, людей пустили в здание.

Напомним, в пятницу в Калининграде начались масштабные антитеррористические учения. В частности, очевидцы сообщали о военных и полиции на Советском проспекте, Сельме и у ТЦ «Плаза».

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