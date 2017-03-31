Во время учений в «Плазе» разбили дверь

По его словам, представители силовых ведомств покинули территорию вокруг торгового центра, оцепление снято, людей пустили в здание.

Напомним, в пятницу в Калининграде начались масштабные антитеррористические учения. В частности, очевидцы сообщали о военных и полиции на Советском проспекте, Сельме и у ТЦ «Плаза».