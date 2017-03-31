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17:56 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые доказали, что лень является заразной

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские специалисты привели доказательства, что лень и другие индивидуальные особенности поведения человека могут быть заразными. Результаты исследования публикует журнал PLoS Computational Biology.

Источник: БЕЛТА

Ученые отметили, что самые привычные жесты и эмоции люди и животные могут копировать друг у друга. Так, мы гораздо чаще зеваем или чешемся, если окружающие делают то же самое. Эксперты обнаружили в мозге мышей область, которая отвечает за такие реакции.

Затем Мари Девэн и Жан Донизо из Института головного и спинного мозга в Париже организовали эксперимент, в ходе которого 60 добровольцам предложили играть в игру на компьютере. В это время ученые следили за испытуемыми.

Также пред началом эксперимента участникам предложили посмотреть то, как до них проявляли себя другие добровольцы. На самом деле других добровольцев не существовало: их роль играл искусственный интеллект, действия которого отличались разной степенью лени, нетерпеливости или благоразумия. Наблюдая за поведением реальных игроков и их представлениями о поведении несуществующих добровольцев, ученые хотели выяснить, повлиял ли на поведение людей просмотр действий машины.

Оказалось, что поведение искусственного интеллекта сильно воздействовало на участников. Чем более нетерпеливым, ленивым или благоразумным был искусственный интеллект, тем сильнее это проявлялось и у участников. При этом сами они перемен не осознавали.

Ученые полагают, что ряд психических расстройств и нарушений поведения людей может усиливаться или ослабляться таким образом. Например, это может касаться больных аутизмом или шизофренией. Специалисты планируют проверить эту гипотезу в последующих экспериментах.

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