Танцовщики Большого и Мариинского театров выступят на фестивале в Воронеже
Форум «Воронежские звезды мирового балета» пройдет в апреле.
Форум «Воронежские звезды мирового балета» пройдет в апреле.
Фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» состоится в Воронежском театре оперы и балета в апреле 2017 года, сообщил главный балетмейстер театра Александр Литягин на
Фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» пройдет в городе во второй раз. Форум соберет на сцене воронежского Оперного выпускников Воронежского хореографического училища, которые сегодня являются солистами ведущих российских музыкальных театров.
— Афиша прошлогоднего фестиваля включала 5 спектаклей, которые прошли с аншлагом. Зрители буквально потребовали от нас продолжения. В этом году в рамках фестиваля пройдет уже 9 спектаклей. И если в прошлый раз мы делали акцент на классическом балетном репертуаре — показывали «Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчика» — то на этом фестивале включили в афишу более редкие балетные спектакли, что должно добавить зрительского интереса, — отметил Александр Литягин.
Фестиваль откроется исполнением премьерного для театра балета Михаила Глинки и Владислава Агафонникова «Руслан и Людмила» 18 апреля. Главные партии в постановке станцуют
Балет «Жизель» Адольфа Адана покажут в театре 21 апреля. В этот день в главных ролях выступят действующие танцовщики Воронежского театра оперы и балета —
Еще одним событием фестиваля станет балет Кирилла Молчанова «Макбет», который покажут 25 апреля. Воронежский театр оперы и балета на сегодняшний день — единственный театр в России, в репертуаре которого сохраняется этот спектакль. Главные партии на фестивальном показе станцуют артисты Большого театра Диана Косырева и Иван Алексеев.
Балет Валерия Гаврилина «Анюта» пройдет на фестивале 26 апреля. Главные партии исполнят
Вечер одноактных балетов пройдет на фестивале 27 апреля. В первом отделении будет показан балет Жоржа Бизе и Родиона Щедрина «Кармен-сюита», главные партии в нем исполнят солисты Большого театра Юлия Гребенщикова и Егор Хромушин. Во втором отделении состоится показ балета «Барышня и хулиган» Дмитрия Шостаковича. Воронежский театр оперы и балета — один из четырех театров в стране, в репертуарах которых идет этот спектакль. Главные партии в фестивальном показе станцуют солисты Мариинского театра Светлана Иванова и Григорий Попов.
Закрытием фестиваля станет балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», который покажут 30 апреля. Главные партии в нем исполнят
Помимо основной программы в рамках фестиваля пройдут творческие встречи с артистами балета, фотовыставки,
Билеты на фестивальные спектакли поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах Театра оперы и балета.