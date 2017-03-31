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18:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Танцовщики Большого и Мариинского театров выступят на фестивале в Воронеже

Форум «Воронежские звезды мирового балета» пройдет в апреле.

Фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» состоится в Воронежском театре оперы и балета в апреле 2017 года, сообщил главный балетмейстер театра Александр Литягин на пресс-конференции в пятницу, 31 марта. В рамках фестиваля в Воронеже выступят солисты ведущих музыкальных театров страны.

Фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» пройдет в городе во второй раз. Форум соберет на сцене воронежского Оперного выпускников Воронежского хореографического училища, которые сегодня являются солистами ведущих российских музыкальных театров.

— Афиша прошлогоднего фестиваля включала 5 спектаклей, которые прошли с аншлагом. Зрители буквально потребовали от нас продолжения. В этом году в рамках фестиваля пройдет уже 9 спектаклей. И если в прошлый раз мы делали акцент на классическом балетном репертуаре — показывали «Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчика» — то на этом фестивале включили в афишу более редкие балетные спектакли, что должно добавить зрительского интереса, — отметил Александр Литягин.

Фестиваль откроется исполнением премьерного для театра балета Михаила Глинки и Владислава Агафонникова «Руслан и Людмила» 18 апреля. Главные партии в постановке станцуют прима-балерина театра «Кремлевский балет», заслуженная артистка РФ Александра Тимофеева и премьер театра «Кремлевский балет» Михаил Евгенов.

Балет «Жизель» Адольфа Адана покажут в театре 21 апреля. В этот день в главных ролях выступят действующие танцовщики Воронежского театра оперы и балета — прима-балерина Юлия Непомнящая и премьер Иван Негробов.

Еще одним событием фестиваля станет балет Кирилла Молчанова «Макбет», который покажут 25 апреля. Воронежский театр оперы и балета на сегодняшний день — единственный театр в России, в репертуаре которого сохраняется этот спектакль. Главные партии на фестивальном показе станцуют артисты Большого театра Диана Косырева и Иван Алексеев.

Балет Валерия Гаврилина «Анюта» пройдет на фестивале 26 апреля. Главные партии исполнят прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич, ведущий солист, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Вячеслав Лопатин и артист Иван Алексеев.

Вечер одноактных балетов пройдет на фестивале 27 апреля. В первом отделении будет показан балет Жоржа Бизе и Родиона Щедрина «Кармен-сюита», главные партии в нем исполнят солисты Большого театра Юлия Гребенщикова и Егор Хромушин. Во втором отделении состоится показ балета «Барышня и хулиган» Дмитрия Шостаковича. Воронежский театр оперы и балета — один из четырех театров в стране, в репертуарах которых идет этот спектакль. Главные партии в фестивальном показе станцуют солисты Мариинского театра Светлана Иванова и Григорий Попов.

Закрытием фестиваля станет балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», который покажут 30 апреля. Главные партии в нем исполнят прима-балерина Чувашского театра оперы и балета Марианна Субботина, премьер Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин, молодая артистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Елизавета Щедрина.

Помимо основной программы в рамках фестиваля пройдут творческие встречи с артистами балета, фотовыставки, мастер-классы от ведущих солистов для учащихся ВХУ и другие события.

Билеты на фестивальные спектакли поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах Театра оперы и балета.

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