Киев отказался пойти на уступки Самойловой

«Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах», — сказал Климкин, отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли позволить Самойловой участвовать в «Евровидении» из-за возможного бойкота конкурса другими странами.

Он отметил, что «закон один для всех».