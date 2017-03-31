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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Киев отказался пойти на уступки Самойловой

БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Украина не пойдет на уступки российской конкурсантке Евровидения-2017 Юлии Самойловой, которой СБУ запретила въезд в страну, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

Источник: AP 2017

«Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах», — сказал Климкин, отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли позволить Самойловой участвовать в «Евровидении» из-за возможного бойкота конкурса другими странами.

Он отметил, что «закон один для всех».

Мы привержены принципу верховенства права, и только выполнение норм закона даст нам возможность продолжить работу. Я упомянул это в моем первом комментарии и думаю, что мы и продолжим так себя вести
Павел Климкин
Глава украинского МИД
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Ранее глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре официально уведомила власти Украины, что несколько стран могут отказаться от участия в конкурсе из-за решения СБУ.

При этом Делентре отметила, что запрет «негативно скажется на международной репутации Украины», и не исключила, что в будущем Киев отстранят от мероприятий союза.

Самойлова в этом году должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней о любви Flame Is Burning, однако СБУ запретила ей въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Комментарии
2
барс
опять Павлушка с тупенькой рожицей и взглядом попугая-красноречием блещет
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Евгений Краснов
да и х с ними уроды! Санкции надо наложить и объявить бойкот!
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