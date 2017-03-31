Киев отказался пойти на уступки Самойловой

«Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах», — сказал Климкин, отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли позволить Самойловой участвовать в «Евровидении» из-за возможного бойкота конкурса другими странами.
Он отметил, что «закон один для всех».
Мы привержены принципу верховенства права, и только выполнение норм закона даст нам возможность продолжить работу. Я упомянул это в моем первом комментарии и думаю, что мы и продолжим так себя вести
Павел КлимкинГлава украинского МИД
Ранее глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре официально уведомила власти Украины, что несколько стран могут отказаться от участия в конкурсе из-за решения СБУ.
При этом Делентре отметила, что запрет «негативно скажется на международной репутации Украины», и не исключила, что в будущем Киев отстранят от мероприятий союза.
Самойлова в этом году должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней о любви Flame Is Burning, однако СБУ запретила ей въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму.