Какие вестибюли метро закроют 1 и 2 апреля. Схема

Вестибюли нескольких станций метро будут закрыты 1 и 2 апреля, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

В это время там будут проводиться ремонтные и строительные работы.

Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями или станциями метро, расположенными поблизости.