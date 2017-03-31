Какие вестибюли метро закроют 1 и 2 апреля. Схема
Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями или станциями метро, расположенными поблизости.
Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями или станциями метро, расположенными поблизости.
Вестибюли нескольких станций метро будут закрыты 1 и 2 апреля, сообщает
В это время там будут проводиться ремонтные и строительные работы.
Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями или станциями метро, расположенными поблизости.