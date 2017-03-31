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19:09 (мск), источник: m24.ru

Какие вестибюли метро закроют 1 и 2 апреля. Схема

Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями или станциями метро, расположенными поблизости.

Источник: Москва 24

Вестибюли нескольких станций метро будут закрыты 1 и 2 апреля, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

В это время там будут проводиться ремонтные и строительные работы.

Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями или станциями метро, расположенными поблизости.

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