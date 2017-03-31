Память на лица оказалась связана с уровнем самооценки

Во время эксперимента женщины, состоящие в романтических отношениях, выполняли тест, который проверял их память на лица. В течение трех секунд женщины смотрели на ранее показанные им фотографии лиц, а затем сообщали свое мнение, видели ли они их раньше. При помощи компьютерной графики ученые изменили некоторые лица, сделав их более или менее привлекательными.

Рассматривая измененные лица, участницы с низкой самооценкой чаще «узнавали» более привлекательные версии женских лиц и менее привлекательные — мужских лиц. Кроме того, женщины, состоящие в отношениях и считающие себя привлекательными, чаще запоминали лица мужчин более привлекательными, чем они были в действительности.

«Мы хотели проверить, влияет ли самооценка на то, как вы оцениваете лица других людей», — сказал первый автор работы Кристофер Уоткинс. «Результаты показывают, что этот фактор влияет на восприятие привлекательности лиц незнакомых людей после короткой встречи с ними», — сообщил он.