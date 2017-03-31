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20:43 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Чишминском районе люди лопатами откапывали себе дорогу длиной в 5 километров

В Чишминском районе после снегопада жителям нескольких деревень пришлось раскапывать сугроб длиною в пять километров. После бурана дорога оказалась завалена снегом. Аналогичная ситуация и в Белебеевском районе.

От деревни Енгалышево до следующего населенного пункта — деревни Борискино — примерно 5 километров. Однако из-за бурана дорогу так сильно замело снегом, что проехать может разве, что только внедорожник. Поэтому жители пробивают себе путь вручную.

Рим Акбашев работает водителем скорой помощи. Мужчина уже два дня не был дома, пришлось ночевать на работе. Сегодня у него выходной и он вместе с односельчанами пытается откопать дорогу к своей деревне. Дорога домой длиной всего несколько километров заняла почти весь день. 10 минут в пути, вынужденная остановка и почти час уборка снега. Даже когда цель почти близка, экстремальная поездка снова прерывается.

Ну, вот и деревня Борискино. До неё отсюда почти полтора километра. Получается финишная прямая. Однако на подъезде к населенному пункту машины снова застряли и людям снова приходиться браться за лопаты. Машины все же благополучно добрались до пункта назначения. Спустя два дня люди впервые побывали дома.

Борисовку до сих пор можно считать отрезанной. Легковые машины или скорая помощь сюда не проедут, говорят местные жители. После бурана в снежном плену оказались около 20 деревень Чишкинского района. По словам районных властей, сегодня вечером дорогу пробьют к трем последним населенным пунктам. Техники на всех не хватает.

А вот в Белебеевком районе ситуация куда хуже. Женщина прошла по сугробам почти километр, чтобы добраться до своего поселка Новоказанка. Сообщается, что в том же районе в селе Мочалки находятся два тяжело больных человека. Скорая помощь проехать не может, поэтому лекарства туда доставляют пешком. Местные власти планируют уже сегодня расчистить заснеженную дорогу.

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