Васильева поддержала сдачу устного ЕГЭ по русскому языку в отдельный день

Я поддерживаю, потому что я не вижу ничего сверхъестественного в том, что сдача устной части должна происходить в отдельный день. Я не вижу здесь ничего такого, что бы противоречило здравому смыслу

В ЕГЭ по литературе решили оставить только творческие задания

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ранее сообщал журналистам, что для сдачи устной части ЕГЭ по русскому языку могут выделить отдельный день, так же как на экзамене по иностранному.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на всероссийском совещании региональных министров, сообщила, что устная часть ЕГЭ по русскому языку может быть введена после успешной апробации в девятых классах.