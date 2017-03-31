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20:39 (мск), источник: PROUFU.ru

Юго-восток Башкирии замело снегом, на дорогах — заторы

Сегодня, 31 марта, жители восточных и юго-восточных районов Башкирии сообщили в соцсетях, что на них обрушилась со всей своей силой зимняя непогода.

По сообщениям, опубликованным в группе БашДТП, автомобильное движение по дороге от Белорецка до Уфы парализовано.

«Только что приехал, там затор, стоят фуры штук 30 в сторону Уфы после Межгорье, точнее, где Бердагулово!» — оповестил собратьев по рулю автомобилист, с трудом выбравшийся из снежной западни.

А жители Белорецка выложили в соцсети фотографии обстановки за окном, которую можно описать одной фразой — «ни зги не видать».

Если циклон сдвинется западнее, то его силу почувствуют на себе также жители и других районов Башкирии.

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