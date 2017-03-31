Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США в тяжелом состоянии
Жена поэта Мария Новикова не стала раскрывать подробностей.
Жена поэта Мария Новикова не стала раскрывать подробностей.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом ТАСС сообщила в пятницу жена поэта Мария Новикова.
Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование
Евгению Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и