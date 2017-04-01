Найденная в Москве тайная комната может стать аттракционом для туристов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тайная комната у фундамента Китайгородской стены, обнаруженная археологами в столице во время работы по программе «Моя улица», — это настоящая сенсация, которую можно использовать для привлечения туристов.

«К сожалению, в прошлые сезоны у градозащитников возникали определенные вопросы к качеству археологического надзора. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом году этот вопрос был поставлен на новую высоту: не уничтожение, а сохранение, тогда у нас новых тайных комнат будет больше. Вряд ли библиотека Ивана Грозного откроется, но такая нетривиальная находка (тайная комната — прим. ТАСС) вполне может стать аттракционом», — сказал Гнилорыбов.

Тайная комната — это небольшое помещение со сводчатыми стенами, встроенная в Китайгородскую стену на уровне фундамента, где находилась Богословская башня Китай-города.

Комнату нашли в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Предполагается, что в XVI веке ее использовали, чтобы подслушивать врагов по другую сторону стены.

Чудо фортификации