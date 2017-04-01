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00:12 (мск), источник: ТАСС

Найденная в Москве тайная комната может стать аттракционом для туристов

Комнату нашли в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тайная комната у фундамента Китайгородской стены, обнаруженная археологами в столице во время работы по программе «Моя улица», — это настоящая сенсация, которую можно использовать для привлечения туристов.

Об этом ТАСС сообщил историк-москововед Павел Гнилорыбов.

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«К сожалению, в прошлые сезоны у градозащитников возникали определенные вопросы к качеству археологического надзора. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом году этот вопрос был поставлен на новую высоту: не уничтожение, а сохранение, тогда у нас новых тайных комнат будет больше. Вряд ли библиотека Ивана Грозного откроется, но такая нетривиальная находка (тайная комната — прим. ТАСС) вполне может стать аттракционом», — сказал Гнилорыбов.

Тайная комната — это небольшое помещение со сводчатыми стенами, встроенная в Китайгородскую стену на уровне фундамента, где находилась Богословская башня Китай-города.

Комнату нашли в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Предполагается, что в XVI веке ее использовали, чтобы подслушивать врагов по другую сторону стены.

Чудо фортификации

Большую часть Китайгородской стены разрушили в 1934 году по приказу Сталина

Из ее башен до нашего времени дошла лишь одна — Птичья. Для своего времени, отмечает Гнилорыбов, Китайгородская стена была передовым фортификационным сооружением.

«Там были и ловушки в самих башнях, чтобы враг пошел не в ту сторону — просто еще один кирпичный проем: и, видимо, ноу-хау, которое обнаружили сейчас (тайная комната — прим. ТАСС) — это возможность прослушивать врага с другой стороны. То есть полный комплекс: можно и кипятком поливать — в верхних ярусах были специальные наклонные бреши, — можно и подслушать», — сказал Гнилорыбов, добавив, что Китайгородская стена использовалась в реальных боевых действиях лишь несколько раз.

Последние сто лет до сноса стена была окружена торговыми лавками, а купцы пристраивали к ней свои ларьки

Порой стену даже не было видно из-за рекламы, отмечает историк. «Скорее всего, этот тайник дремал все 500 лет и его можно по-настоящему считать московской сенсацией, потому что последние 100 лет ее существования Китайгородская стена была окружена торговыми лавками», — сказал Гнилорыбов.

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