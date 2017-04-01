Найденная в Москве тайная комната может стать аттракционом для туристов
Комнату нашли в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом.
Комнату нашли в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тайная комната у фундамента Китайгородской стены, обнаруженная археологами в столице во время работы по программе «Моя улица», — это настоящая сенсация, которую можно использовать для привлечения туристов.
Об этом ТАСС сообщил
«К сожалению, в прошлые сезоны у градозащитников возникали определенные вопросы к качеству археологического надзора. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом году этот вопрос был поставлен на новую высоту: не уничтожение, а сохранение, тогда у нас новых тайных комнат будет больше. Вряд ли библиотека Ивана Грозного откроется, но такая нетривиальная находка (тайная комната — прим. ТАСС) вполне может стать аттракционом», — сказал Гнилорыбов.
Тайная комната — это небольшое помещение со сводчатыми стенами, встроенная в Китайгородскую стену на уровне фундамента, где находилась Богословская башня
Комнату нашли в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Предполагается, что в XVI веке ее использовали, чтобы подслушивать врагов по другую сторону стены.
Чудо фортификации
Из ее башен до нашего времени дошла лишь одна — Птичья. Для своего времени, отмечает Гнилорыбов, Китайгородская стена была передовым фортификационным сооружением.
«Там были и ловушки в самих башнях, чтобы враг пошел не в ту сторону — просто еще один кирпичный проем: и, видимо,
Порой стену даже не было видно