Крупное ДТП произошло на северо-западе Москвы
По данным очевидцев, виновником столкновения семи автомобилей стал водитель Mercedes.
По данным очевидцев, виновником столкновения семи автомобилей стал водитель Mercedes.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Крупное ДТП с участием, как минимум, пяти машин произошло на Новорижском шоссе Московской области.
Об этом ТАСС сообщили в
«На 21-м километре Новорижского шоссе произошло столкновение, как минимум, пяти машин», — сообщили в ведомстве.
Очевидцы сообщают о семи машинах, попавших в аварию.
Информация о пострадавших на данный момент уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют причины случившегося.