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00:27 (мск), источник: ТАСС

Крупное ДТП произошло на северо-западе Москвы

По данным очевидцев, виновником столкновения семи автомобилей стал водитель Mercedes.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Крупное ДТП с участием, как минимум, пяти машин произошло на Новорижском шоссе Московской области.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На 21-м километре Новорижского шоссе произошло столкновение, как минимум, пяти машин», — сообщили в ведомстве.

По информации очевидцев, виновником аварии стал водитель Mercedes

Очевидцы сообщают о семи машинах, попавших в аварию.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют причины случившегося.

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