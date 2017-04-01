На берегу Свири в Ленобласти восстановят дом Петра I
Областные власти намерены привлекать туристов в Лодейное Поле его историческим прошлым.
Областные власти намерены привлекать туристов в Лодейное Поле его историческим прошлым.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил воссоздать дом Петра I на родине российского
«Лодейное Поле — родина российского
В настоящий момент в администрации Лодейнопольского района уже разработан эскизный проект восстановления исторического здания, который после доработки будет представлен областному правительству.
История зарождения города Лодейное поле началась с момента заложения здесь Петром I судостроительной верфи. Строительство верфи Балтийского флота началось в 1702 году на Лодейной пристани в деревне Мокришвице. Судоверфь получила название Олонецкая, так как относилась к Олонецкому уезду. Торжественное открытие верфи состоялось 24 марта 1703 года, в тот же день было заложено девять стапелей.
Всего за 130 лет существования Олонецкой судоверфи было построено около 450 судов. Строительство шло ускоренными темпами, так как в то время Россия воевала со Швецией. Все корабли, которые были построены на Олонецкой верфи, отличились в крупнейших морских сражениях Северной войны и морских путешествиях.
Поселок Мокришвица постепенно разрастался и в 1785 году, по приказу Екатерины II, стал городом Лодейное поле. К сожалению, в 1820 году верфь была закрыта, в то время набирали мощь верфи в