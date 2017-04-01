Исследование: мужчины в Британии любят котов больше женщин
Коты и кошки, покорившие интернет, теперь активно и успешно завоевывают сердца британских мужчин.
Коты и кошки, покорившие интернет, теперь активно и успешно завоевывают сердца британских мужчин.
Ассоциация производителей кормов для домашних животных (PFMA) выяснила, что в настоящее время своя кошка или кот есть у 5,5 миллиона британских мужчин, то есть примерно у каждого шестого (17%).
Общее число домашних кошек в Британии в 2016 году составило примерно 8 миллионов, увеличившись за год на 500 тысяч, показало исследование, проведенное PFMA на основании опроса 8 тысяч британских семей.
«Владение домашним животным — это полезный опыт для всех, — говорит исполнительный директор PFMA Майкл Беллингем. — Приятно видеть, что мужчины осознают пользу домашних животных и все чаще заводят кошек».
Самые популярные у британцев домашние питомцы — аквариумные и прудовые рыбки, их число оценивается в 33 миллиона.
Следом идут собаки — 8,5 миллиона.
В британских домах живут также 900 тысяч кроликов, 700 тысяч певчих птиц, 700 тысяч рептилий, 600 тысяч домашних птиц (кур, гусей, уток, индеек), 500 тысяч гвинейских свиней и 300 тысяч хомячков.
Всего, по оценкам, 12 миллионов британских домохозяйств (44%) имеют