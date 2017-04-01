Исследование: мужчины в Британии любят котов больше женщин

Ассоциация производителей кормов для домашних животных (PFMA) выяснила, что в настоящее время своя кошка или кот есть у 5,5 миллиона британских мужчин, то есть примерно у каждого шестого (17%).

В 2016 году хозяевами котов были 4,2 миллиона британцев мужского пола (13%) — за год число кошатников увеличилось более чем на миллион

В 2016 году хозяевами котов были 4,2 миллиона британцев мужского пола (13%) — за год число кошатников увеличилось более чем на миллион

Общее число домашних кошек в Британии в 2016 году составило примерно 8 миллионов, увеличившись за год на 500 тысяч, показало исследование, проведенное PFMA на основании опроса 8 тысяч британских семей.

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«Владение домашним животным — это полезный опыт для всех, — говорит исполнительный директор PFMA Майкл Беллингем. — Приятно видеть, что мужчины осознают пользу домашних животных и все чаще заводят кошек».

Самые популярные у британцев домашние питомцы — аквариумные и прудовые рыбки, их число оценивается в 33 миллиона.

Следом идут собаки — 8,5 миллиона.

В британских домах живут также 900 тысяч кроликов, 700 тысяч певчих птиц, 700 тысяч рептилий, 600 тысяч домашних птиц (кур, гусей, уток, индеек), 500 тысяч гвинейских свиней и 300 тысяч хомячков.