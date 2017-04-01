Вступает в силу постановление, регламентирующее работу таксомоторных перевозчиков в Москве

Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, теперь диспетчерские службы будут обязаны передавать данные о тарифах на поездки, местоположении такси, а также привлекать к работе только легальных таксистов.

«С 1 апреля 2017 года вступает в силу постановление правительства Москвы, регламентирующее работу диспетчерских служб городского такси. Теперь они обязаны не только в рамках соглашения, но и в соответствии с постановлением передавать в единую региональную навигационно-информационную систему города данные о местоположении такси, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа, с обязательным указанием статуса (свободен или занят), номера разрешения, а также номера государственного регистрационного знака», — сказал заммэра.