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03:16 (мск), источник: ТАСС

Вступает в силу постановление, регламентирующее работу таксомоторных перевозчиков в Москве

Теперь диспетчерские службы будут обязаны передавать данные о тарифах на поездки, местоположении такси, а также привлекать к работе только легальных таксистов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Постановление правительства Москвы, регламентирующее работу таксомоторных перевозчиков, в субботу вступает в силу.

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Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, теперь диспетчерские службы будут обязаны передавать данные о тарифах на поездки, местоположении такси, а также привлекать к работе только легальных таксистов.

«С 1 апреля 2017 года вступает в силу постановление правительства Москвы, регламентирующее работу диспетчерских служб городского такси. Теперь они обязаны не только в рамках соглашения, но и в соответствии с постановлением передавать в единую региональную навигационно-информационную систему города данные о местоположении такси, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа, с обязательным указанием статуса (свободен или занят), номера разрешения, а также номера государственного регистрационного знака», — сказал заммэра.

Он отметил, что «эти меры направлены на повышение безопасности перевозок такси, немедленное реагирование оперативных служб на внештатные ситуации»

Кроме того, на основе анализа полученных данных департамент транспорта сможет планировать организацию дополнительных специализированных стоянок такси, комплексную организацию движения, в том числе, организацию выделенных полос.

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Ранее департамент транспорта Москвы заключил соглашения о сотрудничестве с таксомоторными компаниями «Сити Мобил», «Такси Везет», а также крупными агрегаторами — «Яндекс. Такси», Gett и Uber. По условиям соглашения, компании должны наладить передачу в департамент информации о тарифах и количестве автомобилей, вышедших на линию, привлекать к работе только легальных таксистов. В Москве сейчас официально более 78 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность.

В столичном департаменте транспорта ТАСС уточнили, что около 600 тыс. пассажиров ежедневно пользуются московскими такси (более 212 млн в год). С 2011 года правительство города выдало более 78 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность. За три года услуги такси в столице подешевели на 30%. В 2016 году средний чек за поездку на такси по Москве составлял около 500 рублей, в 2015 году — 650 рублей, в 2014 — 700 рублей.

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