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10:06 (мск), источник: ТАСС

Полную версию фильма Тарковского «Андрей Рублев» покажут в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге

Отмечается, что 1 апреля «Ельцин Центр» подготовил специальную программу «Посвящение Андрею Тарковскому» в честь 85-летия со дня рождения режиссера.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Наиболее полную версию фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев», которая в 1969 году была представлена на Каннском фестивале, покажут в субботу в Президентском центре имени Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге в честь 85-летия со дня рождения режиссера. Об этом сообщил ТАСС киновед, продюсер, руководитель киноклуба «Ельцин Центра» Вячеслав Шмыров.

«Фильм Тарковского “Андрей Рублев” был создан в 1966 году, у него была непростая судьба, он прошел несколько цензурных правок. В “Ельцин Центре” будет представлена наиболее полная версия картины, которая у нас не вышла в прокат по цензурным причинам, но была показана на Каннском фестивале 1969 года, где фильм демонстрировался вне конкурса и получил приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы — прим. ТАСС). Эта версия фильма была обнародована только в 1987 году, в наше время она мало где была показана», — сказал он.

Он отметил, что 1 апреля «Ельцин Центр» подготовил специальную программу «Посвящение Андрею Тарковскому» в честь 85-летия со дня рождения режиссера. В частности, в центре пройдут творческие встречи с актерами, исполнителями центральных ролей в фильмах Тарковского — Натальей Бондарчук и Юрием Назаровым. Зрители увидят студенческие фильмы Тарковского, фрагмент, не вошедший в прокатную версию фильма «Солярис» (сцена «Зеркальная комната»), а также любительское видео со съемок фильма «Андрей Рублев».

«Это уникальный случай, когда на съемках советской картины присутствовал человек с любительской камерой. Мы покажем материал редактора картины (фильма “Андрей Рублев” — прим. ТАСС) Лазаря Лазарева. Он снимал в перерывах между съемками и запечатлел, как актеры, исполняющие роли монахов, играют в шахматы, как Анатолий Солоницын в роли Андрея Рублева совершает прогулку на лошади, попали в кадр и моменты самих съемок», — пояснил Шмыров.

В этот же день в Москве и Екатеринбурге начинаются показы фильмов Тарковского, отреставрированных специалистами студии «Мосфильм». В программу вошли картины, снятые до переезда режиссера в Италию — «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». «Это сложный процесс (реставрации — прим. ТАСС) с массой вовлеченных в него людей и сложной аппаратуры, мы сканируем все кадры, каждый из которых может быть разным по цвету, мы считали — в некоторых кадрах было по тысяче артефактов. Это все делается автоматически, но мы предпочитаем работать вручную, иначе можно удалить что-то важное, несущее смысл», — приводит слова главного инженера киноконцерна «Мосфильм» Игоря Богдасарова компания «Иноекино», реализующая проект.

Андрей Тарковский — режиссер и сценарист. Он также снял фильмы «Иваново детство», «Жертвоприношение» и «Ностальгия». Помимо этого, Тарковский поставил «Гамлета» в «Ленкоме» и «Бориса Годунова» в Лондонском Королевском театре. Тарковский скончался 29 декабря 1986 года в возрасте 54 лет.

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