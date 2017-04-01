SpaceX планирует провести испытательный запуск сверхтяжелой ракеты в конце лета

В ходе полета будет сделана попытка вернуть на Землю верхнюю ступень носителя для повторного применения

В ходе полета будет сделана попытка вернуть на Землю верхнюю ступень носителя для повторного применения

Об этом сообщил в пятницу глава SpaceX Илон Маск.

«Испытательный полет Falcon Heavy намечен на поздний период лета», — написал Маск на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Мы рассматриваем возможность во время демонстрационного полета Falcon Heavy вернуть верхнюю ступень для повторного применения. Шансы на успех малы, но оно того стоит», — признал он.