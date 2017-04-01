SpaceX планирует провести испытательный запуск сверхтяжелой ракеты в конце лета

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская компания SpaceX намерена провести испытательный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy в конце предстоящего лета.
В ходе полета будет сделана попытка вернуть на Землю верхнюю ступень носителя для повторного применения
Об этом сообщил в пятницу глава SpaceX Илон Маск.
«Испытательный полет Falcon Heavy намечен на поздний период лета», — написал Маск на своей странице в сети микроблогов Twitter.
«Мы рассматриваем возможность во время демонстрационного полета Falcon Heavy вернуть верхнюю ступень для повторного применения. Шансы на успех малы, но оно того стоит», — признал он.