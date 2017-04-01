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03:24 (мск), источник: ТАСС

SpaceX планирует провести испытательный запуск сверхтяжелой ракеты в конце лета

Шансы на успех вернуть верхнюю ступень во время демонстрационного полета Falcon Heavy для повторного применения малы, но оно того стоит, считает глава компании Илон Маск.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская компания SpaceX намерена провести испытательный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy в конце предстоящего лета.

Фоторепортаж
SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
В ходе полета будет сделана попытка вернуть на Землю верхнюю ступень носителя для повторного применения

Об этом сообщил в пятницу глава SpaceX Илон Маск.

«Испытательный полет Falcon Heavy намечен на поздний период лета», — написал Маск на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Мы рассматриваем возможность во время демонстрационного полета Falcon Heavy вернуть верхнюю ступень для повторного применения. Шансы на успех малы, но оно того стоит», — признал он.

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