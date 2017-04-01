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05:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Слив отходов в Золотой рог взят под контроль

Уменьшение стоков в бухту Золотой рог составило более 20 тысяч кубометров в сутки, об этом ИА’Дейта сообщили в АПК.

Источник: ДЕЙТА

Такие показатели достигнуты благодаря введению в эксплуатацию канализационной насосной станции № 8 и переключению крупных хозяйственно-бытовых сточных выпусков на Центральные очистные сооружения Владивостока.

Как рассказали в КГУП «Приморский водоканал», в начале 2017 года переключили два самых крупных канализационных выпуска в бухту Золотой Рог — «Морвокзал» и «Корабельная набережная».

По словам заместителя главного инженера по водоотведению КГУП «Приморский водоканал» Анастасии Бутенко, «таким образом, прекращен сброс в бухту более 70% от всего объема». По этим объектам в конце 2016 года проводились земляные, инженерные работы, велась реконструкция действующих коллекторов. В результате была запущена подземная канализационно-насосная станция № 8.

Представитель ведомства подчеркнула, что «всё это и позволило направить сточные воды на очистные сооружения “Центральные” и значительно очистить акваторию закрытой бухты Золотой Рог».

По ее словам, во втором и третьем кварталах текущего года планируется завершить работы по переключению выпуска «Эгершельд». Эти хозяйственно-бытовые стоки пойдут также на Центральные очистные сооружения. Продолжаются работы по строительству сетей и насосных станций для переключения выпусков на «Южные» очистные сооружения, которые принимают стоки Первомайского района и частично Ленинского.

Отмечается, что на сегодняшний день во Владивостоке построены и эксплуатируются четыре комплекса очистных сооружений — «Центральные», «Северные», «Южные», «остров Русский» общей мощностью 380 тысяч кубометров в сутки, которые собирают коммунальные стоки со всех районов города.

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