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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Омбудсмен: ростовские бизнесмены жалуются на проверки через «Набат»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Новая система защиты предпринимателей «Набат», запущенная в пилотном режиме с 30 марта в Ростовской области, начала принимать первые обращения от бизнесменов, сообщил РИА Новости общественный омбудсмен по правам предпринимателей, заключенных под стражу, федеральный секретарь Партии Роста Александр Хуруджи.

Источник: РИА Новости

Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявлял, что Ростовская область станет пилотным регионом при внедрении в России системы защиты предпринимателей «Набат». По его словам, через систему «Набат» предприниматель «имеет возможность сообщить, если что-то происходит, связанное, по его мнению, с незаконными проверками или претензиями», также он может получить юридическую консультацию. С 30 марта система начала работать в пилотном режиме в Ростовской области, а с 15 мая распространится по всей России.

«В настоящее время явки уже идут, отвечаем на вопросы. В основном обращаются просто интересующиеся новой системой люди, журналисты. Было где-то четыре заявки от предпринимателей именно по проверкам. Пока еще не началась полноценная рекламная кампания системы, мы решили сначала все проконтролировать, чтобы не было сбоев в ее работе, а потом уже начнем более качественно освещать работу системы», — пояснил Хуруджи.

Он добавил, что удалось договориться с организациями, которые будут консультировать предпринимателей по проблемным вопросам. По его словам, в работе системы согласились участвовать консультирующие организации из разных регионов РФ.

Ранее Хуруджи рассказал агентству, что система «Набат» будет работать следующим образом: предприниматель в случае проверки звонит в call-центр, его обращение оперативно перенаправляют региональному омбудсмену — он по ряду критериев определяет, законна или нет проверка, на которую поступила жалоба. Если она не соответствует закону, то уполномоченный по правам предпринимателей «отрабатывает» обращение в соответствии с регламентом, в частности может обратиться в прокуратуру. Если проверка законна, то звонок переадресовывают на организацию, которая специализируется на данном виде проверок. Эта организация дает бесплатную консультацию, как себя вести при проверке, какие документы предоставить, как минимизировать ущерб, если нарушения найдут.

Как говорил Титов, система защиты «Набат» способна снизить количество проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. По его словам, из более чем 700 обращений, поступивших к уполномоченному по правам предпринимателей по Ростовской области в 2016 году, почти 100 связаны с уголовным преследованием бизнесменов. Ростовская область является лидером в России по уголовному преследованию предпринимателей, подчеркивал Титов.

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