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05:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам предложили пристегнуть самое ценное

В Кавалеровском и Ольгинском районах Приморья прошли проверки водителей на нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Организаторы рейдов напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения правил перевозки детей.

По данным ГАИ, с начала года на территории Кавалеровского района выявлено около 60 нарушений.

На сегодняшний день штраф за несоблюдение требований составляет 3000 рублей.

ПДД обязывают водителей использовать специальные удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет. Это жизненно необходимое условие.

В ходе мероприятия сотрудниками ГАИ выявлено 6 нарушений правил перевозки детей и подростков. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

Ирина Петрова.

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