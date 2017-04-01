Приморцам предложили пристегнуть самое ценное

Организаторы рейдов напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения правил перевозки детей.

По данным ГАИ, с начала года на территории Кавалеровского района выявлено около 60 нарушений.

На сегодняшний день штраф за несоблюдение требований составляет 3000 рублей.

ПДД обязывают водителей использовать специальные удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет. Это жизненно необходимое условие.

В ходе мероприятия сотрудниками ГАИ выявлено 6 нарушений правил перевозки детей и подростков. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

Ирина Петрова.