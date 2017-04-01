Приморцам предложили пристегнуть самое ценное
В Кавалеровском и Ольгинском районах Приморья прошли проверки водителей на нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, об этом сообщает ИА «Дейта».
В Кавалеровском и Ольгинском районах Приморья прошли проверки водителей на нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, об этом сообщает ИА «Дейта».
Организаторы рейдов напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения правил перевозки детей.
По данным ГАИ, с начала года на территории Кавалеровского района выявлено около 60 нарушений.
На сегодняшний день штраф за несоблюдение требований составляет 3000 рублей.
ПДД обязывают водителей использовать специальные удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет. Это жизненно необходимое условие.
В ходе мероприятия сотрудниками ГАИ выявлено 6 нарушений правил перевозки детей и подростков. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы.
Ирина Петрова.