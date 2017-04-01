На Воздвиженке заработает выделенная полоса для автобусов

По этому участку Воздвиженки следуют, в частности, автобусы маршрута М2.

По выделенной полосе от площади Арбатских ворот автобусы М2 будут следовать во встречном основному потоку транспорта направлении в сторону Моховой улицы. Таким образом, значительно сократится время пути автобусов в сторону конечной остановки у станции метро «Китай-город».

Ранее при движении в центр автобусы М2 после площади Арбатские ворота сворачивали на Знаменку, где теряли значительное время в автомобильных заторах, затем на Боровицкой площади поворачивали на Моховую улицу.

В связи с открытием новой выделенной полосы на Воздвиженке появятся также две новые остановки в непосредственной близости от входов в метро.

Автобусами магистрального маршрута М2 ежедневно пользуются около 17 тыс. пассажиров.