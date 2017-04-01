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05:06 (мск), источник: Интерфакс

На Воздвиженке заработает выделенная полоса для автобусов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Новая выделенная полоса для движения автобусов заработает на улице Воздвиженка в центре Москвы с субботы, сообщил официальный сайт столичной мэрии.

Источник: AP 2017

По этому участку Воздвиженки следуют, в частности, автобусы маршрута М2.

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По выделенной полосе от площади Арбатских ворот автобусы М2 будут следовать во встречном основному потоку транспорта направлении в сторону Моховой улицы. Таким образом, значительно сократится время пути автобусов в сторону конечной остановки у станции метро «Китай-город».

Ранее при движении в центр автобусы М2 после площади Арбатские ворота сворачивали на Знаменку, где теряли значительное время в автомобильных заторах, затем на Боровицкой площади поворачивали на Моховую улицу.

В связи с открытием новой выделенной полосы на Воздвиженке появятся также две новые остановки в непосредственной близости от входов в метро.

Автобусами магистрального маршрута М2 ежедневно пользуются около 17 тыс. пассажиров.

Ожидается, что с вводом новой выделенной полосы пассажиропоток увеличится на 30%

В дальнейшем власти планируют запустить автобус, который свяжет Кутузовский проспект и Новый Арбат с проспектом Мира. Сейчас для проезда на этом маршруте нужно сделать не менее двух пересадок на метро.

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