На Воздвиженке заработает выделенная полоса для автобусов
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Новая выделенная полоса для движения автобусов заработает на улице Воздвиженка в центре Москвы с субботы, сообщил официальный сайт столичной мэрии.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Новая выделенная полоса для движения автобусов заработает на улице Воздвиженка в центре Москвы с субботы, сообщил официальный сайт столичной мэрии.
По этому участку Воздвиженки следуют, в частности, автобусы маршрута М2.
По выделенной полосе от площади Арбатских ворот автобусы М2 будут следовать во встречном основному потоку транспорта направлении в сторону Моховой улицы. Таким образом, значительно сократится время пути автобусов в сторону конечной остановки у станции метро «Китай-город».
Ранее при движении в центр автобусы М2 после площади Арбатские ворота сворачивали на Знаменку, где теряли значительное время в автомобильных заторах, затем на Боровицкой площади поворачивали на Моховую улицу.
В связи с открытием новой выделенной полосы на Воздвиженке появятся также две новые остановки в непосредственной близости от входов в метро.
Автобусами магистрального маршрута М2 ежедневно пользуются около 17 тыс. пассажиров.
В дальнейшем власти планируют запустить автобус, который свяжет Кутузовский проспект и Новый Арбат с проспектом Мира. Сейчас для проезда на этом маршруте нужно сделать не менее двух пересадок на метро.