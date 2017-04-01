Курение в приморском суде чревато штрафом

Гражданин Б. был вызван повесткой к мировому судье Октябрьского района на рассмотрение административного дела в качестве обвиняемого. В ожидании судебного заседания правонарушитель решил устроить перекур. На улицу мужчина выходить не стал, а закурил прямо возле туалета, сообщает ФССП Приморья.

За нарушение правил нахождения в суде гражданину назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Михаил Грач.