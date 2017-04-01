Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Советник Путина рассказал о главном выводе из акций протеста в РФ
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10Последствия циклона «Дебби»
9В мире зацвела сакура
04:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Курение в приморском суде чревато штрафом

Посетитель, решивший закурить в здании суда Октябрьского района Приморья, был оштрафован на 500 рублей, сообщает ИА «Дейта».

Гражданин Б. был вызван повесткой к мировому судье Октябрьского района на рассмотрение административного дела в качестве обвиняемого. В ожидании судебного заседания правонарушитель решил устроить перекур. На улицу мужчина выходить не стал, а закурил прямо возле туалета, сообщает ФССП Приморья.

За нарушение правил нахождения в суде гражданину назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Михаил Грач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кадыров рассказал Медведеву, чего не выдержит Чечня
МИД РФ выразил «недоумение» из-за слов Тиллерсона об «агрессии»
В Парагвае протестующие подожгли здание Конгресса
Порошенко заявил, что ждет «плана Маршалла» для Украины
СМИ: Сенат США выступил против предоставления иммунитета Флинну
Президент Венесуэлы объявил о созыве Совета безопасности страны
Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии
Фигуристка Евгения Медведева стала двукратной чемпионкой мира
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь