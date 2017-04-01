СМИ узнали, за что арестовали замдиректора Эрмитажа

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы поместил Новикова под домашний арест сроком на два месяца — до 23 мая. Как заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким «делом реставраторов», в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

В четверг музей сообщил, что находится в контакте с правоохранительными органами и предоставил всю нужную информацию по двум строительным контрактам.

«Поводом для уголовного дела Михаила Новикова, который был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под домашний арест Лефортовским райсудом Москвы, послужили два госконтракта общей стоимостью 2,4 миллиарда рублей на реставрацию и приспособление для современного использования здания Запасного дома Зимнего дворца — «лабораторно-хранительского и административного корпуса», — пишет издание.

Как отмечает газета, эту информацию им подтвердил защитник Новикова Алексей Гилинский из адвокатского бюро «Ильюшихин и партнеры», которое представляет интересы музея. «Новиков проходит подозреваемым в особо крупном мошенничестве… при реализации контрактов по Запасному дому», — пишет издание со ссылкой на Гилинского. Однако, как указывает «Коммерсант», комментировать само дело Гилинский отказался, сославшись на подписку о неразглашении материалов следствия.