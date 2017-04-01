Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
«Вакханалия и издевательство»: самые спорные стройки в Москве
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
07:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

1 апреля в Киеве перекроют несколько дорог и будут изменены маршруты транспорта

Движение транспорта по некоторым улицам в центре Киева 1 апреля будет запрещено .

Источник: Telegraf.com.ua

В Киеве в субботу, 1 апреля, с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по ул. Малой Житомирской, Софийской, пер. Рыльскому, Владимирским проезду и ул. Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) в связи с проведением фестиваля «Французская весна в Украине» на Софийской площади.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), на время проведения мероприятия в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через место проведения Фестиваля, будет изменен. В КГГА отмечают, что в субботу движение транспорта по ул. Крещатик с 19:00 до 22:00 будет разрешено.

Читайте также
Спасатели обнаружили на Лысой горе в Киеве более 100 мин времен Второй мировой войны

Кроме того, в связи с проведением «Французской весны в Украине», будет отключено внешнее освещение на Софийской площади и ул. Владимирской с 20:00 31 марта до 1:00 1 апреля и с 20:00 до 22:00 1 апреля.

Также в субботу, 1 апреля, с 9:00 до 16:00 во время проведения ремонтных работ на путепроводе на пересечении просп. Науки и магистрали непрерывного движения вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 1, 11, 12 и автобусов маршрутов №№ 20, 27, 52, 457.

Пресс-служба уточнила, что троллейбусы маршрута № 1 будут курсировать от ул. Жилянской до ст. м. «Лыбидская», троллейбусы маршрута № 11 — от Национального музея народной архитектуры и быта Украины до ст. м. «Демеевская», троллейбусы маршрута № 12 — в направлении железнодорожного вокзала «Центральный» без заезда на ул. Науки и ул. Саперно-Слободскую.

Автобусы маршрутов №№ 20, 27, 52, 457 будут курсировать в направлении ст. м. «Лыбидская» через ул. Саперно-Слободскую.

«Для обеспечения пассажирских перевозок на данный период организуется временный автобусный маршрут № 1ТР “ул. Маршальская — ст. м.” Лыбидская», который будет курсировать по маршруту: ул. Науки — ул. Саперно-Слободская — пр. Науки — б-р Дружбы народов — ул. Большая Васильковская — ст. м. «Лыбидская» — ул. Антоновича — б-р Дружбы народов — просп. Валерия Лобановского — просп. Науки, — говорится в сообщении.

В КГГА также отмечают, что в субботу пассажиры смогут ездить в автобусах маршрута № 1ТР по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Песков объяснил низкий рейтинг одобрения Путина американцами
СМИ оценили состояние дочери и зятя Трампа в $740 миллионов
Порошенко заявил, что ждет «плана Маршалла» для Украины
С 1 апреля в России увеличились страховые и социальные пенсии
Президент Венесуэлы объявил о созыве Совета безопасности страны
В Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки
В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь