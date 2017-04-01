1 апреля в Киеве перекроют несколько дорог и будут изменены маршруты транспорта

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), на время проведения мероприятия в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через место проведения Фестиваля, будет изменен. В КГГА отмечают, что в субботу движение транспорта по ул. Крещатик с 19:00 до 22:00 будет разрешено.

В Киеве в субботу, 1 апреля, с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по ул. Малой Житомирской, Софийской, пер. Рыльскому, Владимирским проезду и ул. Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) в связи с проведением фестиваля «Французская весна в Украине» на Софийской площади.

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Кроме того, в связи с проведением «Французской весны в Украине», будет отключено внешнее освещение на Софийской площади и ул. Владимирской с 20:00 31 марта до 1:00 1 апреля и с 20:00 до 22:00 1 апреля.

Также в субботу, 1 апреля, с 9:00 до 16:00 во время проведения ремонтных работ на путепроводе на пересечении просп. Науки и магистрали непрерывного движения вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 1, 11, 12 и автобусов маршрутов №№ 20, 27, 52, 457.

Пресс-служба уточнила, что троллейбусы маршрута № 1 будут курсировать от ул. Жилянской до ст. м. «Лыбидская», троллейбусы маршрута № 11 — от Национального музея народной архитектуры и быта Украины до ст. м. «Демеевская», троллейбусы маршрута № 12 — в направлении железнодорожного вокзала «Центральный» без заезда на ул. Науки и ул. Саперно-Слободскую.

Автобусы маршрутов №№ 20, 27, 52, 457 будут курсировать в направлении ст. м. «Лыбидская» через ул. Саперно-Слободскую.

«Для обеспечения пассажирских перевозок на данный период организуется временный автобусный маршрут № 1ТР “ул. Маршальская — ст. м.” Лыбидская», который будет курсировать по маршруту: ул. Науки — ул. Саперно-Слободская — пр. Науки — б-р Дружбы народов — ул. Большая Васильковская — ст. м. «Лыбидская» — ул. Антоновича — б-р Дружбы народов — просп. Валерия Лобановского — просп. Науки, — говорится в сообщении.

В КГГА также отмечают, что в субботу пассажиры смогут ездить в автобусах маршрута № 1ТР по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.