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07:38 (мск), источник: УНИАН

Люди готовы судиться из-за непонятной абонплаты за газ — СМИ

В Киеве объясняют, что речь идет о неком эксперименте.

Абонплата за газ, которая появилась в Украине с 1 апреля, начисляется по непонятным для простых украинцев алгоритмам. В результате сложилась парадоксальная ситуация в Тернопольской области, когда в областном центре размер платежа будет наименьшим по стране, а в деревнях одним из самых высоких, говорится в сюжете ТСН.

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Даже соседние села со схожей инфраструктурой и примерно одинаковым количеством населения могут получить платежки, в которых цифры будут отличаться втрое. Люди готовятся судиться, потому что, говорят, сами оплачивали прокладку уличных сетей, за которые теперь коммунальщики хотят ежемесячно снимать с них деньги.

«Эти чиновники, что по газу, они, наверное, хотят приватизировать эти трубы, я так понимаю. Я платил, мы будем подавать в суд», — говорит житель Конопкивки Ярослав Лищишин.

В сельсоветах не могут объяснить, откуда взялись новые коммунальные тарифы.

«Мы не имеем никакой информации от газовиков, сколько придется платить. И за что платить — не понимаем тоже», — признался председатель Лучки и Миролюбовки Владимир Криницкий.

В Киеве поясняют, что речь идет о неком эксперименте.

«Сейчас мы должны посмотреть, смоделировать, что такое постоянная составляющая абонплаты самой при небольшом потреблении среднестатистическом, и как это отразится на среднем чеке, счете», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Ответ уже есть у экспертов — люди будут платить больше. «Это просто выдуманный, красиво оформленный документ, который приводит лишь к росту платы за газ — особенно для тех, у кого газовая плита и газовая колонка. Это жадность и глупость, и так люди не могут платить — у нас уровень задолженности населения сейчас 29,5 миллиардов гривен — еще год назад он был меньше 9», — утверждает директор института города Александр Сергиенко.

Он также убежден, что выиграет от этого не государство, а олигархи. «5 олигархов, владеющих облгазами, они в результате введения абонплаты увеличивают свое состояние где-то на 7 миллиардов ежегодно», — говорит специалист. Сами же частные облгазы за пользование сетями не платят государству ни копейки.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существующие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года.

22 марта 2017 года Кабмин продлил до 1 апреля 2018 года спецобязательства «Нафтогаза» и других субъектов рынка газа по поставке газа для потребителей.

28 марта НКРЕКП приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе и населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет складываться из двух компонентов: цена газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, плата за доставку (абонплата) существенно возрастет по сравнению со значением до 1 апреля 2017 года для тех категорий населения, которые используют газовые плиты и не имеют установленных счетчиков.

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