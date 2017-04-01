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08:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе школьника, снявшего на видео прыжки с крыш, проверят психологи

Им занялись инспекторы по делам несовершеннолетних.

Уфимского школьника, который снял на видео смертельный номер — прыжок с крыши высотки — взяли на карандаш психологи. Специалистам предстоит выяснить, что побудило подростка к небезопасному поступку.

— Когда о произошедшем узнали в школе, руфером сразу занялся психолог, классный руководитель и инспекция по делам несовершеннолетних, — пояснила изданию rg.ru уполномоченный по права ребенка в РБ Милана Скоробогатова.

Напомним, в соцсети появилось опасное видео-селфи: 16-летний подросток забрался на крышу высотки и перепрыгнул на другую, пролетев порядка 3−4 метров. Как стало известно позже, парень совершил свой экстремальный прыжок еще в декабре.

«Комсомолка» предупреждает: не повторяйте отчаянные трюки, это может быть небезопасно.

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