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10:03 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутске аграрный университет устранил замечания Рособрнадзора

ИРКУТСК, 1 апр — РИА Новости. Руководство Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского, которому Рособрнадзор запретил прием студентов, устранило замечания и направило отчет в надзорное ведомство, сообщил в субботу РИА Новости врио ректора вуза Юрий Вашукевич.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил прием студентов в три вуза России — Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского и Орловский государственный аграрный университет имени Парахина.

После обнародования этой информации на сайте ИрГАУ появилось следующее сообщение: «В средствах массовой информации размещена противоречивая информация о мерах, предпринятых Рособрнадзором РФ по отношению к нашему вузу. По этому поводу поясняем, что, действительно, на основании распоряжения Рособрнадзора РФ от 24 марта 2017 года № 651−07 запрещен прием в Иркутский ГАУ. Эта мера никак не влияет на остальную образовательную деятельность, которая ведется в полном объеме».

Врио ректора ИрГАУ Юрий Вашукевич пояснил РИА Новости, что запрет набора студентов — это предупредительная мера, и таким образом Рособрнадзор напомнил вузам о замечаниях, которые вовремя не устранили. ИрГАУ необходимо было скорректировать содержание одной из программ, а также разместить на своем сайте информацию, касающуюся трудоустройства по ряду направлений.

«Мы уже сделали все необходимое, подготовили отчет и 23 марта направили его в Рособрнадзор. На его рассмотрение есть один месяц», — пояснил собеседник агентства.

В вузе уверены, что запрет на прием студентов будет снят, и летняя кампания по набору абитуриентов пройдет в плановом режиме.

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