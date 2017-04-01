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12:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Воспитание молодых патриотов «узаконят» в Хабаровском крае

По мнению представителей правительства, действующая система патриотического воспитания требует более системных подходов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 апреля, AmurMedia.

Участники заседания межведомственного совета Хабаровского края по патриотическому воспитанию граждан считают, что необходимо выработать четкую систему воспитания патриотизма в молодежи. Соответствующим законом займутся региональные парламентарии, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В правительстве региона состоялось заседание краевого межведомственного совета по патриотическому воспитанию граждан. Его участники обсудили мероприятия по допризывной подготовке, развитию системы образования и воспитания молодежи, формированию системы ценностных ориентаций.

Большое внимание участники заседания уделили подготовке молодых людей к службе в армии. По словам главного военного комиссара края Николая Глинина, начальный уровень физической выносливости солдат — срочников региона не всегда высок. Так, в этом году из всего количества призывников, предварительные тесты на «удовлетворительно» сдали только 13% новобранцев.

— Конечно, спустя некоторое время службы они набирают форму, но все-таки, вопрос пропаганды здорового образа жизни, в первую очередь — среди потенциальных защитников Родины, сегодня остается открытым, — отметил Николай Глинин.

По его словам, в регионе создана база допризывной подготовки. В крае организована работа военно-патриотических клубов, молодежь также привлекают к выездным учебным сборам в воинских частях. Однако количество молодых людей, участвующих в этих мероприятиях, невелико. Вместе с тем, в регионе набирает популярность движение «Юнармия», его отделения будут созданы во всех районах края. Возрождаются традиции кадетского образования.

— На федеральном уровне, в том числе от депутатского корпуса, все чаще звучат призывы усилить работу по патриотическому воспитанию, в первую очередь — молодежи. Мы понимаем, что задача эта комплексная и касается системы школьного и вузовского образования, ряда других институтов. Внимание необходимо уделить и пропаганде здорового образа жизни. Сегодня все чаще обсуждается идея введения в школах специального урока начальной военной подготовки. Если на федеральном уровне будет принято такое решение, мы его поддержим, — отметил заместитель председателя правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин.

Участники совещания сошлись во мнении, что действующая система патриотического воспитания требует более системных подходов. К их проработке готовы подключиться парламентарии региона. По словам депутата Законодательной Думы Хабаровского края Елены Ларионовой, в регионе планируется издать закон о патриотическом воспитании. К разработке соответствующего законопроекта уже приступили в Государственной Думе РФ.

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