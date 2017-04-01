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07:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе на период «Юморины» существенно усилили меры безопасности

Кроме сотрудников полиции, находящихся на плановых дежурствах, привлекут дополнительно 400 патрульных и бойцов Национальной гвардии.

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на время фестиваля «Юморина-2017» существенно усилят меры по охране общественного порядка, сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в Одесской области полковник полиции Сергей Махотин.

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По его словам, кроме сотрудников полиции, находящихся на плановых дежурствах, привлекут дополнительно 400 патрульных и бойцов Национальной гвардии.

«В местах проведения массовых мероприятий будет запрещена торговля спиртными напитками, пивом и слабоалкогольными напитками, а также любыми напитками в стеклянной таре. Предупреждены все торговые точки, в случае использования ими газовых баллонов — они будут немедленно эвакуированы, а их владельцы оштрафованы», — отметил Махотин.

Также сообщается, что в центре города ограничат движение автотранспорта.

Традиционная «Юморина» в Одессе в этом году будет проходить два дня — 1 и 2 апреля.

Накануне сообщалось, что в Одессе открылся 7-й международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиад».

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