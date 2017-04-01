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07:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Осадки и сильный ветер ждут казахстанцев в субботу

На большей части Казахстана синоптики прогнозируют осадки и порывистый ветер.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 апр — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, порывистый ветер, лишь на юге, юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе республики — низовая метель, на юге — пыльная буря, сообщает сайт Комитета по ЧС МВД РК.

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В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15−20, днем порывы 23−28 м/с. В Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15−20, утром и днем порывы 23−28 м/с.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15−20 м/с, туман, гололед. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 17−22 м/с, местами возможна низовая метель, гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман. В В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 15−23 м/с с низовой метелью. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами синоптики прогноизируют туман. В Алматинской области днем местами возможно усиление ветра 15−20 м/с.

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