Осадки и сильный ветер ждут казахстанцев в субботу
На большей части Казахстана синоптики прогнозируют осадки и порывистый ветер.
На большей части Казахстана синоптики прогнозируют осадки и порывистый ветер.
АСТАНА, 1 апр — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, порывистый ветер, лишь на юге,
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15−20, днем порывы 23−28 м/с. В
В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15−20 м/с, туман, гололед. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 17−22 м/с, местами возможна низовая метель, гололед.
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