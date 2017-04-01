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08:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе наградили отличившихся жителей города

УФА, 1 апр 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В городском Совете Уфы накануне состоялось награждение Почётными грамотами городского округа и Почётными грамотами городского Совета жителей Уфы, внесших весомый вклад в развитие города. Вручал награды председатель городского Совета Валерий Трофимов.

Всего был награждён 41 человек. Это работники транспортных и жилищных предприятий, организаций по благоустройству города, педагоги, библиотекари, строители, медики, работники общепита и многие другие, сообщили в пресс-службе горсовета.

Торжественное награждение приурочено сразу к трем памятным датам. Многие из присутствовавших на награждении отмечают свой профессиональный праздник — День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, 65 лет исполнилось Орджоникидзевскому району и 40 лет — Октябрьскому району Уфы.

Подобные церемонии городской Совет Уфы организует регулярно. Фактическое количество наград отличается от числа людей, приглашённых на церемонию награждения в городской Совет. Часть почётных грамот вручается жителям Уфы на местах в их трудовых коллективах.

Завершилась церемония награждения традиционным фотографированием на память, отметили в горсовете.

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