В Уфе наградили отличившихся жителей города

Всего был награждён 41 человек. Это работники транспортных и жилищных предприятий, организаций по благоустройству города, педагоги, библиотекари, строители, медики, работники общепита и многие другие, сообщили в пресс-службе горсовета.

Торжественное награждение приурочено сразу к трем памятным датам. Многие из присутствовавших на награждении отмечают свой профессиональный праздник — День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, 65 лет исполнилось Орджоникидзевскому району и 40 лет — Октябрьскому району Уфы.

Подобные церемонии городской Совет Уфы организует регулярно. Фактическое количество наград отличается от числа людей, приглашённых на церемонию награждения в городской Совет. Часть почётных грамот вручается жителям Уфы на местах в их трудовых коллективах.

Завершилась церемония награждения традиционным фотографированием на память, отметили в горсовете.