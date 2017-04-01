СМИ: Алматинский «Кайрат» приобретет собственный самолет
На воздушном судне будет логотип футбольного клуба.
На воздушном судне будет логотип футбольного клуба.
По неофициальным данным, алматинский футбольный клуб «Кайрат» планирует приобрести собственный самолет для чартерных рейсов первой команды, сообщает KazFootball.kz.
Вполне возможно, что речь идет о комфортабельном самолете компаний «Airbus», на котором можно будет перевозить футболистов, тренерский штаб и администрацию команды.
На личном самолете алматинцев будет изображен логотип клуба, фотография лидеров команды и реклама спонсоров.
Также услуги своего воздушного транспорта руководители «Кайрата» планируют предоставить для Национальной сборной Казахстана, на выездные товарищеские и официальные игры.