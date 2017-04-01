СМИ: Алматинский «Кайрат» приобретет собственный самолет

По неофициальным данным, алматинский футбольный клуб «Кайрат» планирует приобрести собственный самолет для чартерных рейсов первой команды, сообщает KazFootball.kz.

Вполне возможно, что речь идет о комфортабельном самолете компаний «Airbus», на котором можно будет перевозить футболистов, тренерский штаб и администрацию команды.

На личном самолете алматинцев будет изображен логотип клуба, фотография лидеров команды и реклама спонсоров.

Также услуги своего воздушного транспорта руководители «Кайрата» планируют предоставить для Национальной сборной Казахстана, на выездные товарищеские и официальные игры.