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08:33 (мск), источник: Nur.kz

СМИ: Алматинский «Кайрат» приобретет собственный самолет

На воздушном судне будет логотип футбольного клуба.

Источник: Nur.kz

По неофициальным данным, алматинский футбольный клуб «Кайрат» планирует приобрести собственный самолет для чартерных рейсов первой команды, сообщает KazFootball.kz.

Вполне возможно, что речь идет о комфортабельном самолете компаний «Airbus», на котором можно будет перевозить футболистов, тренерский штаб и администрацию команды.

На личном самолете алматинцев будет изображен логотип клуба, фотография лидеров команды и реклама спонсоров.

Также услуги своего воздушного транспорта руководители «Кайрата» планируют предоставить для Национальной сборной Казахстана, на выездные товарищеские и официальные игры.

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