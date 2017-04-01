В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих
Дома строятся из экологически чистых строительных материалов по современным энергосберегающим технологиям.
Дома строятся из экологически чистых строительных материалов по современным энергосберегающим технологиям.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в
«Военный “микрорайон” будет состоять из 19 двухэтажных домов на 300 квартир. Расстояние от домов до побережья Черного моря не превышает 1 км. На данный момент в строящемся жилом комплексе уже возведены каркасы всех зданий, произведена прокладка внутриплощадочных сетей водопровода и канализации. Выполняются отделочные работы и прокладка внутриквартирных инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Все квартиры будут включены в фонд служебного жилья соединения и оснащены бытовой техникой и мебелью.
«Кроме того, на территории военной базы ведется строительство детского сада и школы для детей военнослужащих. Завершение работ и сдача в эксплуатацию комплекса служебного жилья запланировано осуществить до конца текущего года», — отмечает