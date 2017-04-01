Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:17 (мск), источник: ТАСС

В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих

Дома строятся из экологически чистых строительных материалов по современным энергосберегающим технологиям.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Военный жилой городок будет построен для российских военнослужащих, которые проходят службу на базе в Абхазии.

Читайте также
Минобороны РФ объявило план по весеннему призыву в армию

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Военный “микрорайон” будет состоять из 19 двухэтажных домов на 300 квартир. Расстояние от домов до побережья Черного моря не превышает 1 км. На данный момент в строящемся жилом комплексе уже возведены каркасы всех зданий, произведена прокладка внутриплощадочных сетей водопровода и канализации. Выполняются отделочные работы и прокладка внутриквартирных инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Все квартиры будут включены в фонд служебного жилья соединения и оснащены бытовой техникой и мебелью.

Дома строятся из экологически чистых строительных материалов по современным энергосберегающим технологиям, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду зданий

«Кроме того, на территории военной базы ведется строительство детского сада и школы для детей военнослужащих. Завершение работ и сдача в эксплуатацию комплекса служебного жилья запланировано осуществить до конца текущего года», — отмечает пресс-служба.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков исключил возможность обсуждения отмены санкций между Флинном и Кисляком
Песков объяснил низкий рейтинг одобрения Путина американцами
СМИ оценили состояние дочери и зятя Трампа в $740 миллионов
Порошенко заявил, что ждет «плана Маршалла» для Украины
В России увеличились страховые и социальные пенсии
Президент Венесуэлы объявил о созыве Совета безопасности страны
В Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь