В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Военный жилой городок будет построен для российских военнослужащих, которые проходят службу на базе в Абхазии.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Военный “микрорайон” будет состоять из 19 двухэтажных домов на 300 квартир. Расстояние от домов до побережья Черного моря не превышает 1 км. На данный момент в строящемся жилом комплексе уже возведены каркасы всех зданий, произведена прокладка внутриплощадочных сетей водопровода и канализации. Выполняются отделочные работы и прокладка внутриквартирных инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Все квартиры будут включены в фонд служебного жилья соединения и оснащены бытовой техникой и мебелью.