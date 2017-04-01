Косуля проскакала по улице в Миассе

Житель Миасса заметил на городской улице косулю, которая скакала по тротуару вдоль дороги, видеозаписью южноуралец поделился в социальной сети.

Животное увидели около 6:30 в пятницу 31 марта на улице Богдана Хмельницкого. «Кажется, Дед Мороз кого-то забыл!» — прокомментировал ролик автор видео. Другие горожане предположили, что косуля отбилась от сородичей и, заблудившись, вышла из леса. Некоторые вспомнили, что в начале года по Миассу бегал оленёнок.