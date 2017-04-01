Косуля проскакала по улице в Миассе
Бегущее вдоль дороги животное попало на видео.
Бегущее вдоль дороги животное попало на видео.
Житель Миасса заметил на городской улице косулю, которая скакала по тротуару вдоль дороги, видеозаписью южноуралец поделился в социальной сети.
Животное увидели около 6:30 в пятницу 31 марта на улице Богдана Хмельницкого. «Кажется, Дед Мороз
Напомним, в феврале на видео попал другой необычный участник движения: на Копейском шоссе лошадь без седока скакала в плотном потоке машин, направляясь в сторону Челябинска.