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08:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

Косуля проскакала по улице в Миассе

Бегущее вдоль дороги животное попало на видео.

Житель Миасса заметил на городской улице косулю, которая скакала по тротуару вдоль дороги, видеозаписью южноуралец поделился в социальной сети.

Животное увидели около 6:30 в пятницу 31 марта на улице Богдана Хмельницкого. «Кажется, Дед Мороз кого-то забыл!» — прокомментировал ролик автор видео. Другие горожане предположили, что косуля отбилась от сородичей и, заблудившись, вышла из леса. Некоторые вспомнили, что в начале года по Миассу бегал оленёнок.

Напомним, в феврале на видео попал другой необычный участник движения: на Копейском шоссе лошадь без седока скакала в плотном потоке машин, направляясь в сторону Челябинска.

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