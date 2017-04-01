Стало известно, какой будет погода в Башкирии в первые дни апреля

«На территорию республики распространяется область повышенного давления и проникает арктическая воздушная масса, поэтому интенсивность атмосферных явлений будет ослабевать, а фон температур будет ниже средних многолетних значений», — сообщили в Башгидромете. Местами ожидается небольшой снег, по северу до умеренного, на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, днем порывистый.

В первый день апреля температура воздуха ночью составит -9,-14, при прояснении опустится до -18, днем будет -1,-6 градусов. 2 апреля в ночные часы будет холодно — до -14, днем столбики термометров покажут +2,-3 градуса.

По сведениям Гидрометцентра России, сейчас в европейскую часть страны после рецидива зимы начинает возвращаться весенняя погода, прогретый воздух поступает из Атлантики. Потепления в Башкортостане стоит ждать с начала следующей недели. В апреле в республике средняя месячная температура воздуха ожидается на один градус ниже нормы, количество осадков не превысит норму.