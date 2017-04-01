В Уфе на одной из главных улиц изменился режим светофора
Уфимцы рискуют поймать штраф, продолжая ездить по привычке.
Уфимцы рискуют поймать штраф, продолжая ездить по привычке.
Режим работы светофора изменился на перекрестке улиц Степана Кувыкина и Бакалинской. Новшество заметила уфимка Алайа Габдрахманова и поспешила предупредить о нем автолюбителей.
— Раньше при повороте со Степана Кувыкина на Бакалинскую после зеленого света загоралась стрелка налево, теперь после зеленого загорается красный и многие по многолетней привычке в недоумении пытаются повернуть на красный. Будьте внимательней, — написала девушка пост в группе «БашДТП».
Некоторые водители со стажем изумились, дескать, надо на светофор смотреть, а не поддаваться стадному чувству.
Однако большинство автолюбителей признали: информация полезная.
— А я и не заметил изменений. Все едут, и я. Спасибо, добрый человек.