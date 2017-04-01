В Уфе на одной из главных улиц изменился режим светофора

Режим работы светофора изменился на перекрестке улиц Степана Кувыкина и Бакалинской. Новшество заметила уфимка Алайа Габдрахманова и поспешила предупредить о нем автолюбителей.

— Раньше при повороте со Степана Кувыкина на Бакалинскую после зеленого света загоралась стрелка налево, теперь после зеленого загорается красный и многие по многолетней привычке в недоумении пытаются повернуть на красный. Будьте внимательней, — написала девушка пост в группе «БашДТП».

Некоторые водители со стажем изумились, дескать, надо на светофор смотреть, а не поддаваться стадному чувству.