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08:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на одной из главных улиц изменился режим светофора

Уфимцы рискуют поймать штраф, продолжая ездить по привычке.

Режим работы светофора изменился на перекрестке улиц Степана Кувыкина и Бакалинской. Новшество заметила уфимка Алайа Габдрахманова и поспешила предупредить о нем автолюбителей.

— Раньше при повороте со Степана Кувыкина на Бакалинскую после зеленого света загоралась стрелка налево, теперь после зеленого загорается красный и многие по многолетней привычке в недоумении пытаются повернуть на красный. Будьте внимательней, — написала девушка пост в группе «БашДТП».

Некоторые водители со стажем изумились, дескать, надо на светофор смотреть, а не поддаваться стадному чувству.

Однако большинство автолюбителей признали: информация полезная.

— А я и не заметил изменений. Все едут, и я. Спасибо, добрый человек.

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