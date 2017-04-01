Ученые: На Землю надвигается астероид размером с автобус

Американские ученые заявили, что астероид, размером с автобус, приближается к Земле. Космическое тело находится на расстоянии около 325 тысяч км от Земли, сообщает Vistanews.ru.

Астероид имеет название 2017 FJ101 и диаметр восемь метров.

Астероид имеет название 2017 FJ101 и диаметр восемь метров.

Впервые в поле зрения он попал 25 марта, на тот момент он находился дальше от Земли, расстояние было свыше 325 тысяч километров.

По мнению ученых, астероид не несет угрозы Земле.

На протяжении многих лет ученые думали, как побороть потенциально опасный астероид, который может поразить жителей планеты и нанести колоссальный ущерб.

Белый дом в пятницу опубликовал документ, в котором прописан план по спасению землян от последствий падения астероида и метеорита.

Можно сделать вывод, что земные существа не готовы к подобным происшествиям.

Ученые считают, что грядущее падение астероида 2017 FJ101 можно сравнить с падением метеорита в Челябинске в 2013 году, но такие события абсолютно непредсказуемы.