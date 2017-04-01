Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Нужно ли ругать чужих детей?
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:00 (мск), источник: Nur.kz

Ученые: На Землю надвигается астероид размером с автобус

Космическое тело не несет угрозы Земле.

Источник: Nur.kz

Американские ученые заявили, что астероид, размером с автобус, приближается к Земле. Космическое тело находится на расстоянии около 325 тысяч км от Земли, сообщает Vistanews.ru.

Астероид имеет название 2017 FJ101 и диаметр восемь метров.

Впервые в поле зрения он попал 25 марта, на тот момент он находился дальше от Земли, расстояние было свыше 325 тысяч километров.

По мнению ученых, астероид не несет угрозы Земле.

На протяжении многих лет ученые думали, как побороть потенциально опасный астероид, который может поразить жителей планеты и нанести колоссальный ущерб.

Белый дом в пятницу опубликовал документ, в котором прописан план по спасению землян от последствий падения астероида и метеорита.

Можно сделать вывод, что земные существа не готовы к подобным происшествиям.

Ученые считают, что грядущее падение астероида 2017 FJ101 можно сравнить с падением метеорита в Челябинске в 2013 году, но такие события абсолютно непредсказуемы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казахстане ожидаются морозы до -18 градусов
Песков объяснил низкий рейтинг одобрения Путина американцами
СМИ оценили состояние дочери и зятя Трампа в $740 миллионов
Порошенко заявил, что ждет «плана Маршалла» для Украины
В России увеличились страховые и социальные пенсии
Президент Венесуэлы объявил о созыве Совета безопасности страны
В Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки
В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь