В Красноярском крае клеща сняли с ребёнка

В Красноярском крае зарегистрированы первые случаи присасывания клещей, сообщает Роспотребнадзор. Среди жителей зарегистрированы пока лишь два случая, при этом один — у ребёнка.

В Красноярске за неделю зарегистрировано 1 обращение.

Эксперты напоминают о необходимости поставить прививку, перед тем, как отправляетесь в лес. Есть ускоренная схема с интервалом между прививками в 2 недели, но не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита.