В Красноярском крае клеща сняли с ребёнка
Эксперты рекомендуют поставить прививку, но не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита.
Эксперты рекомендуют поставить прививку, но не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита.
В Красноярском крае зарегистрированы первые случаи присасывания клещей, сообщает Роспотребнадзор. Среди жителей зарегистрированы пока лишь два случая, при этом один — у ребёнка.
В Красноярске за неделю зарегистрировано 1 обращение.
Эксперты напоминают о необходимости поставить прививку, перед тем, как отправляетесь в лес. Есть ускоренная схема с интервалом между прививками в 2 недели, но не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита.