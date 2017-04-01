Ряд нарушений закона выявила прокуратура в деятельности УФСИН России по Хабаровскому краю

Хабаровск, 1 апреля, AmurMedia.

Ряд нарушений федерального законодательства выявлен в управлении ФСИН России по Хабаровскому краю в ходе прокурорской проверки. К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица, в том числе, руководители учреждений и служб УФСИН, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Прокуратура края в ходе проверки полноты учета, регистрации и законности рассмотрения сообщений и заявлений о преступлениях установила нарушения федерального законодательства в деятельности управления ФСИН России по Хабаровскому краю.

Так, вопреки требованиям ч. 2 ст. 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ, после принятия сотрудниками УФСИН края решения о передаче сообщений о преступлении по подследственности, заявители об этом не уведомлялись, также им не разъяснялось право и порядок обжалования данного решения.

Кроме того, сотрудники УФСИН края не направили своевременно материал проверки по сообщению о выявленном преступлении в орган предварительного расследования. На момент прокурорской проверки документы около месяца находились в отделе делопроизводства и архивной работы УФСИН края и были направлены в отдел полиции г. Хабаровска лишь по указанию прокурора. В настоящее время по сообщению о преступлении проводится доследственная проверка.

Также сотрудниками дежурной части УФСИН края сообщения о преступлениях регистрировались с нарушением установленного законодательством суточного срока. Помимо этого, установлено, что сотрудниками ряда исправительных учреждений допускались грубые нарушения при направлении на учет в государственную автоматизированную систему правовой статистики сведений о зарегистрированных сообщениях о преступлениях.

По выявленным нарушениям закона руководителю краевого управления ФСИН внесено представление об их устранении и привлечении виновных сотрудников к ответственности.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования, указанные нарушения устранены, виновные должностные лица, в том числе руководители учреждений и служб УФСИН России по краю привлечены к дисциплинарной ответственности.