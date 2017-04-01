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09:49 (мск), источник: dostup1.ru

Весной 2017 на Южном Урале под ружье встанут 3,5 тыс. новобранцев

Всего в ходе весеннего призыва в армию отправят 142 тыс. человек.

Источник: Reuters

На Южном Урале в ходе весеннего призыва под ружье планируется поставить 3,5 тыс. человек — всего по России собираются отправить в армию 142 тыс. новобранцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отметим, что цифры и по стране, и по Челябинской области существенно меньше показателей прошлых лет. Так, по сравнению с прошлой весной призыв в армию сократился на 13 тыс. человек, а с осенью-2016 — на 10 тыс. Это происходит за счет дополнительного набора контрактников.

Аналогичная ситуация отмечается по Южному Уралу — в прошлые годы заданием каждой кампании были 4−4,2 тыс. призывников.

Напомним, весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля 2017 года. Отправятся на военную службу 142 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.

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