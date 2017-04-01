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08:19 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Детские сады в Башкортостане с 1 апреля переводят на аутсорсинг

С этого дня детские сады в Башкортостане переведут на аутсорсинг. Это означает, что дошкольные учреждения будут покупать продукты не самостоятельно, а получать от комбинатов питания. По этой системе уже работают школы Уфы.

Источник: ГТРК Башкортостан

Как говорят в министерстве образования, мера позволит сэкономить бюджетные средства. При этом дети разницы почувствовать не должны, еда останется примерно той же.

Поставка продуктов будет делиться на два типа. Для тех детсадов, где есть всё необходимые оборудование для приготовления пищи, предусмотрен сырьевой аутсорсинг, то есть туда будут привозить овощи, молочную продукцию и хлеб, рассчитанные по граммам.

А вот те дошкольные учреждения, в которых пищеблок оснащен недостаточно или имеет небольшую площадь, начнут получать полуфабрикаты. Повара, кладовщики и кухонные работники детсадов перейдут в штат муниципального Комбината питания.

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