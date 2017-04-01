Врачи спасли 700-граммового младенца в Кокшетау

Как рассказали в Акмолинском областном перинатальном центре, ребенок родился 30 января этого года недоношенным, весом 700 грамм.

Жизненно важную операцию на сердце новорожденной провели в роддоме Кокшетау месяц назад. Сегодня малышка весит около 1300 килограммов, сообщает Sputnik Казахстан.

Врачи обнаружили у новорожденной открытый артериальный проток на сердце.

«Открытый артериальный проток обеспечивает эмбриональное кровообращение плода.

После рождения он закрывается сам в течение двух суток.

Но это не касается недоношенных, поэтому малышке нужна была операция по клипированию открытого артериального протока, — пояснила главный внештатный неонатолог Акмолинской области Наталья Чжен.

В Акмолинском областном перинатальном центре такая операция проводилась впервые, поэтому в Кокшетау были приглашены доктора столичного кардиохирургического центра — кардиохирург Бахытжан Нуркеев и анестезиолог Асель Кабаканова.

Прооперировали младенца 25 февраля, но журналистам о ней объявили только сейчас, когда доктора точно уверены: девочка спасена.

Наталья Чжен заверила, что операция прошла успешно, малышку продолжают лечить.