20-летний житель Атырау решил одну из трёх знаменитых задач древности

Эта задача наряду с задачами о квадратуре круга и удвоении куба на протяжении многих веков считалась классической неразрешимой головоломкой на построение.

Задача заключается в том, чтобы с помощью циркуля и линейки разделить заданный угол на три равные части. Невозможность такого построения даже была доказана французским математиком Пьером Лораном Ванцелем в 1837 году.

Акылбек о ней впервые услышал от своего учителя на факультативных занятиях по математике в 15 лет. С тех пор каждый свободный час он проводил за вычислениями.

«На математических сайтах я читал, что многие до сих пор пытаются решить эту задачу и, не скрою, конкуренция здорово подстегивала. На сегодняшний день доказано, что хотя трисекция угла в общем случае невыполнима с помощью циркуля и линейки — существуют кривые, с помощью которых это построение выполнить можно: улитка Паскаля или трисектриса, конхоида Никомеда, конические сечения, спираль Архимеда, а также при построении с помощью плоского оригами. Мне же хотелось придерживаться условий задачи. И тогда я обратился к Теореме Морлея и попробовал решить задачу через окружность Ламуна, но, к сожалению, достиг тупиковой ветви, и тогда мне пришла в голову идея воспользоваться доказательством Гильберта с помощью гиперболы Киперта и правилом третьего круга», — рассказал Акылбек.

Это решение древнейшей задачи представлено на сайте Европейского математического общества. Больше, чем само открытие, в Акылбеке поражает факт его природного математического дара — у него нет ни одной образовательной степени: ни магистерской, ни даже бакалавриата.

«Не хотелось мне, — говорит Акылбек. — Да и некогда было, я был погружён в Задачу». Чтобы не зависеть финансово от родителей, Акылбек устроился работать в магазин компьютерной техники. И он очень благодарен им, что они не докучали ему наставлениями. Теперь-то они точно могут гордиться своим сыном, чьё имя прочно вписано в анналы истории математики.

Как только Акылбек понял, что нашёл решение задачи, тут же написал письмо в Европейское математическое общество. И спустя 2 месяца получил ответ, что высокая комиссия готова номинировать Акылбека Копжасарова на премию в 2018 году во время очередного Европейского математического конгресса.