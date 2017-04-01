Уникальная операция в Казани: врачи пришили пациенту кисть, отрезанную циркулярной пилой
Операция длилась 8 часов в РКБ.
Операция длилась 8 часов в РКБ.
В Казани провели уникальную операцию.
Как выяснилось, 26 марта житель Кукморского района Татарстана получил бытовую травму во время работы за токарным станком. Одно неосторожное движение и циркулярная пила почти полностью отрезала ему кисть руки. Его срочно доставили в Кукморскую центральную районную больницу, где оказали первую помощь — провели хирургическую обработку раны. После чего пациента вертолетом доставили в РКБ.
Экстренная операция, которую провели
Сейчас пациент находится на восстановительном лечении в отделении больницы и врачи наблюдают улучшение состояния его здоровья и постепенное восстановление функций пострадавшей руки.