Уникальная операция в Казани: врачи пришили пациенту кисть, отрезанную циркулярной пилой

В Казани провели уникальную операцию. Врачам-специалистам отделения микрохирургии Республиканской клинической больницы Минздрава РТ пришили пациенту кисть руки и восстановили ее функции, тем самым сохранив ее работоспособность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, 26 марта житель Кукморского района Татарстана получил бытовую травму во время работы за токарным станком. Одно неосторожное движение и циркулярная пила почти полностью отрезала ему кисть руки. Его срочно доставили в Кукморскую центральную районную больницу, где оказали первую помощь — провели хирургическую обработку раны. После чего пациента вертолетом доставили в РКБ.

Экстренная операция, которую провели врачи-микрохирурги отделения травматологии № 2 РКБ Алексей Богов и Марат Фартдинов, длилась 8 часов и дала хорошие результаты. На следующий день после операции пациент уже мог двигать пальцами.

Сейчас пациент находится на восстановительном лечении в отделении больницы и врачи наблюдают улучшение состояния его здоровья и постепенное восстановление функций пострадавшей руки.